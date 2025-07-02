В Челябинской области юный водитель мопеда сбил 10‑летнего пешехода

Мальчика госпитализировали со множеством травм

В Агаповском районе в поселке Буранном 15‑летний водитель мопеда наехал на 10‑летнего мальчика. В результате пешеход получил черепно-мозговую травму и множество ушибов, его госпитализировали, передают наши коллеги из газеты «Звезда».

Это уже шестое ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта с начала 2025 года в районе, уточнил врио начальника районной ГАИ Артем Журавлев. Их родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортом лицу, не имеющему прав.

В ведомстве напомнили, что управлять мопедом могут лица, достигшие 16‑летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категорий «М» и «А1».