В Челябинской области юная мошенница обманула мужчину на 40 тысяч рублей

Девушка, якобы помогая потерпевшему, перевела деньги с его карты на свой счет

В Карталах полицейские задержали 17-летнюю девушку, которая перевела на свой счет с чужой карты 40 тысяч рублей. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 47-летний потерпевший. Он объяснил, что хотел перевести деньги своему родственнику. Подойдя к банкомату, он два раза неверно ввел ПИН-код и, опасаясь блокировки карты, решил обратиться за помощью к стоявшим неподалеку подросткам.

Помочь ему вызвалась одна из девушек. Мужчина зашел в онлайн-банк, и она объяснила ему, как перевести деньги на другую карту. Вот только данные юная мошенница продиктовала свои и полученные 40 тысяч затем потратила на свои нужды.

Потерпевший понял, что его обманули, когда выяснил, что деньги родственнику не пришли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.