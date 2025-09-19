В Челябинской области выявлены 5 человек, которые торговали базами данных в интернете

Двое из них уже осуждены по статье о разглашении коммерческой тайны

На Южном Урале в течение года выявлены пять человек, которые торговали базами данных в интернете. Двоим «предпринимателям» уже вынесены приговоры, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Так, двое осужденных организовали в интернете сервис по продаже сведений об абонентах одного из крупнейших операторов связи, составляющих коммерческую тайну. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ в рамках обеспечения компьютерной и информационной безопасности в октябре 2024 года.

Курчатовский районный суд признал обоих виновными по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Они приговорены к судебному штрафу в размере 50 тысяч рублей каждый.

«В августе текущего года благодаря слаженной работе сотрудников управления совместно с полицейским главком задержаны трое жителей Челябинска, которые продавали такие же сведения об абонентах оператора сотовой связи в мессенджере Telegram», — рассказали в ведомстве.

На этих троих возбуждены дела. Проводятся следственные действия.