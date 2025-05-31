В Челябинской области выявили почти 5500 нарушений среди мигрантов в 2025 году

Соблюдение законодательства полицейские проверяют регулярно

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками УФСБ и коллегами из других ведомств за пять месяцев 2025 года выявили и пресекли 5450 нарушений, совершенных мигрантами. Кроме того, возбуждено 632 уголовных делах. Проверки продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Накануне силовики проверили прибывающих в Челябинск иностранцев в аэропорту Курчатов на причастность к совершению преступлений. Также правоохранители использовали мобильный биометрический терминал для проверок по отпечаткам пальцев. Тех, кого не оказалось в базах, дактилоскопировали.

Полицейские регулярно напоминают иностранцам о том, что они могут до 10 сентября урегулировать свое правовое положение в России либо добровольно уехать на родину.