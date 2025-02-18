В Челябинской области за три дня проведения профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» выявили и привлекли к ответственности 394 иностранца-нарушителя. Возбуждено 52 уголовных дела. Более 30 человек в ближайшее время выдворят за пределы страны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Сотрудники полиции во взаимодействии с заинтересованными службами и органами при силовой поддержке управления Росгвардии провели массовые проверки мест концентрации, притяжения и пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, на рынках, местах стихийной торговли и строительных объектах»,— уточнили в ведомстве.
По результатам профилактического мероприятия в отношении 32 иностранцев приняты решения об их выдворении, 15 из них выдворят в принудительном порядке. Еще 50 гражданам стран ближнего зарубежья въезд на территорию РФ закрыли.
Более чем 1100 нарушителям предоставлена возможность урегулировать свое нахождение в России или покинуть территорию страны до 30 апреля.
Профилактическое мероприятие проведено по поручению начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майора полиции Сергея Космачева.