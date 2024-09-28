В Челябинской области выявили почти 20 фиктивных браков с иностранцами

Два таких союза уже признаны недействительными

В Челябинской области с начала 2024 года выявлено 17 фиктивных браков. Полицейские выяснили, что местные жители за деньги заключали союзы с гражданами стран ближнего зарубежья, последние рассчитывали получить гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По каждому факту проведены проверки и собраны доказательства фиктивности брака. Все материалы направлены в органы прокуратуры для инициирования перед судом вопроса о признании брака недействительным»,— сообщили в ведомстве.

Два таких брака суды в Челябинской области уже признали недействительными. Разрешительные документы иностранцам аннулировали. Проверки продолжаются.