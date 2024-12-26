В Челябинской области выявили группировку, похитившую 88 миллионов рублей у банков

Преступную схему организовали женщины

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Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УБК МВД России выявили и пресекли деятельность группы мошенниц, которые занимались хищением денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Установлено, что в преступной группе находились три человека: две женщины из Челябинской области и одна молодая женщина из Ростова-на-Дону. Они ранее работали в сфере ипотечного кредитования и использовали свои знания для обмана.

В августе 2023 года мошенницы начали искать людей, готовых участвовать в их схемах за вознаграждение. Они помогали им заполнять заявки на кредитование, указывая ложные данные. Банк выдал кредиты на суммы от 2,6 до 6 миллионов рублей.

Злоумышленницы не планировали выплачивать кредиты и иногда создавали видимость, что они намерены выполнять обязательства, но вскоре прекращали платежи.

По предварительным данным, их действия продолжались до мая 2024 года и в мошенническую схему было вовлечено девять человек. В общей сложности группа похитила свыше 88 миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 12 человек и провели обыски по нескольким городам, где были изъяты деньги, золото, телефоны и поддельные документы.