В Челябинской области выявили более 2200 нарушений за один день

В полицейском главке подвели итоги операции «Правопорядок»

В Челябинской области за один день выявили 2245 административных нарушений, раскрыли 168 преступлений и проверили свыше 3100 автомобилей в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Выявлено, в том числе, 967 нарушений в области дорожного движения и 497 — нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»,— уточнили в полицейском главке.

Также правоохранители проверили адреса проживания лиц, склонных к кражам и мошенничеству, выявили 24 случая продажи несовершеннолетним алкоголя и задержали десять человек, находившихся в розыске.

Кроме того, полицейские проверили хостелы, гостиницы, места разукомплектования машин, металлоприемки, места концентрации правонарушителей. Для проверки документов было остановлено свыше 3100 автомобилистов. Также полицейские выявили 254 уклониста от исполнения административного наказания.

Всех нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.