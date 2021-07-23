В Челябинской области экс‑полицейский пойдет под суд по делу о коррупции

Завершено расследование уголовного дела Леонида Галанина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского, которого обвиняют в коррупции. Экс-заместителя начальника отделения подразделения областного управления МВД России Леонида Галанина обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ по Челябинской области.

«По версии следствия, в период до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Также в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан», — прокомментировали в управлении.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России в феврале текущего года, они же и вели уголовное дело. На время расследования Галанин находился под стражей несмотря на попытки защиты изменить меру пресечения. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.