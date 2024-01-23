В Челябинской области выросло число случаев травмирования на железной дороге

ЮУЖД призывает жителей региона соблюдать правила безопасности

В 2023 году на железной дороге в Челябинской области травмировались 24 человека. Смертельным исходом закончилось 17 случаев. Годом ранее на ЮУЖД пострадали 18 человек, из них погибли 16. Среди пострадавших в 2023-м есть несовершеннолетние. От наезда подвижного состава и воздействия электротока травмы получили три подростка. Такие данные сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

На всей магистрали в 2023 году от наезда подвижного состава и воздействия электротока травмировались 52 человека (в 2022 году — 51 человек). Из них смертельные травмы получили 44 человека (в 2022 году — 45 человек).

Южноуральские железнодорожники обеспокоены увеличением количества случаев травмирования в регионе. Расследования происшествий показывают, что основные причины несчастных случаев — нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах, а также перед близко идущим поездом. Переходить железную дорогу можно только в установленных и оборудованных для этого местах — по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам. Они обозначены знаками. Вместе с этим нужно убедиться, что рядом нет приближающегося поезда.