В Челябинской области выплатили 100 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от качелей

ЧП произошло в августе

В Еткульском районе выплатили компенсацию морального вреда ребенку, на которого упали качели, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



ЧП произошло в селе Шибаево: девятилетний ребенок хотел покачаться на качелях строящейся детской площадки, доступ на которую не был закрыт. На мальчика упали незакрепленные качели. Его госпитализировали с ушибом легкого и закрытой травмой грудной клетки.



Прокурор обратился в суд с иском к подрядной организации о компенсации морального вреда. Матери ребенка выплатили 100 тысяч рублей.

