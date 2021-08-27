В Челябинской области вынесут приговор обвиняемому в мошенничестве адвокату

Он получил 350 тысяч рублей за возврат вещественных доказательств клиенту

В Челябинской области перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). О завершении расследования уголовного дела сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в марте 2021 года адвокат, не имеющий полномочий по возврату вещественных доказательств по уголовному делу, пообещал своему клиенту сделать это за деньги. Таким образом он похитил 350 тысяч рублей местного жителя.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, на время следствия адвокат был заключен под стражу.