В Челябинской области вынесли приговор жителю Башкортостана за незаконный оборот драгметаллов

При задержании у мужчины изъяли 4 килограмма золотых слитков

В Челябинской области вынесли приговор жителю Башкортостана — его признали виновным в незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, 29 сентября прошлого года в Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали двоих южноуральцев и жителя Башкортостана. Они заключали незаконную сделку по продаже золотых слитков. У задержанных изъяли изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более 4 килограмм, а также 4,7 миллиона рублей.





Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Башкортостана. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов).

Осужденный признал вину, ему назначили год лишения свободы условно. Дела двух соучастников из Магнитогорска еще рассматриваются в суде.