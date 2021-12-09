В Челябинской области вынесли приговор женщине, устроившей пьяное смертельное ДТП

В аварии погиб 49‑летнй сожитель обвиняемой

ДТП случилось 3 июня.

Троицкий городской суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Водитель села за руль «Лады» в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление авто. Женщина не выбрала безопасную скорость и наехала на опору газовой трубы.

В результате ДТП на месте погиб пассажир. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»).

«Судом виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщили в региональной прокуратуре.