В Челябинской области вынесли приговор убийце хоккеиста

Виновного отправили в колонию строгого режима

Брединский районный суд вынес приговор 35-летнему Ивану Разживину. Он признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) хоккеиста команды «Колос» Николая Шарова. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе суда.

26-летнего игрока местной хоккейной команды убили в баре в ночь на 2 мая. Иван Разживин был знаком с жертвой — мужчины вместе отдыхали в баре, но в какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. Подсудимый ушел из заведения, но потом вернулся в бар с ружьем и застрелил оппонента.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить по миллиону рублей родственникам погибшего — матери, отцу и сестре», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно картотеке дел, Иван Разживин ранее был судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (статья 264.1 УК РФ).