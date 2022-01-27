Красноармейский районный суд вынес приговор трем иностранцам, проживающим в Челябинске. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
«Виновные задержаны сотрудниками УФСБ в Челябинской области в апреле 2021 года при перевозке в машине около 400 граммов героина с целью последующего сбыта. Более 500 граммов сотрудники УФСБ изъяли из закладок, размещенных иностранцами на территории региона также для дальнейшего сбыта наркотических средств», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Осужденные приговорены к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждый.
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