В Челябинской области вынесли приговор серийному насильнику

Мужчина нападал на женщин и забирал ценные вещи

Красноармейский районный суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя региона. Он признан виновным в разбое и изнасиловании. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что мужчина нападал на женщин в период с июня по август 2012 года. Так, в районе поселка Солнечный Сосновского района он набросился на двух девушек. Угрожая расправой, мужчина изнасиловал жертв, а потом потребовал отдать ценные вещи. Сумма ущерба потерпевшим составила 3 тысячи рублей.

«Кроме того, в августе 2012 года подсудимый был пьян и совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и угроз в отношении потерпевшей и забрал ценные вещи на 57 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), частям 1, 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 2 года.