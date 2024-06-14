В Челябинской области вынесли приговор парню, решившему отдохнуть от воинской службы

Житель Красноярского края дважды самовольно уходил «в отпуск»

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным рядового из Красноярского края в самовольном оставлении места службы. Таким образом парень дважды уходил «на каникулы». За это его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.



Парня из Красноярского края призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он решил временно отдохнуть и 11 апреля 2023 года покинул полевой лагерь воинской части в Ростовский области. Рядовой отправился домой, где его 21 июля того же года и задержали.

«Он же, вновь желая временно уклониться от военной службы и отдохнуть от ее прохождения, не имея уважительных причин, совершил неявку на службу в воинскую часть в период с 11 августа по 1 ноября 2023 года», — рассказали в пресс-службе.

Однако после парень решил явиться в воинскую часть. Так как его прикомандировали к воинской части в Чебаркуле, он приехал на Южный Урал, уточнили в пресс-службе.

Рядового признали виновным в двух эпизодах преступлений по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Приговор пока не вступил в законную силу.