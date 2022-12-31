В Челябинской области вынесли приговор настоятелю храма по делу о смертельном ДТП

Водитель получил условный срок

В Коркино вынесли приговор настоятелю храма Апостолов Петра и Павла 27-летнему Александру Забелину, который, находясь за рулем «Лады», сбил 85-летнюю женщину. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник, знакомый с делом, ему назначили условный срок.

«Александру Забелину назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с лишением водительских прав на 1,5 года»,— рассказал источник.

Напомним, авария произошла в начале сентября этого года. Водитель «Лады-Ларгус» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.