В Челябинской области вынесли приговор мужчине, насмерть сбившему 15‑летнего велосипедиста

Виновный отправится в колонию‑поселение

Сосновский районный суд вынес приговор 61-летнему жителю Полетаево. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что 14 сентября 2023 года подсудимый за рулем Kia на высокой скорости выехал на полосу, предназначенную только для поворота направо в Кременкуль, где совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

«Виновному назначено три года и шесть месяцев в колонии-поселении с лишением права на управление транспортом на два года», — сообщили в прокуратуре региона.

Родителям погибшего он должен возместить четыре миллиона рублей в качестве моральной компенсации.