В Челябинской области вынесли приговор матери убитого в Вишневой Горке мальчика

Наталья Гаврилова признана виновной в оставлении детей в опасности

Сосновский мировой суд вынес приговор в отношении 36-летней Натальи Гавриловой, муж которой обвиняется в убийстве ее сына Артема. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставлении в опасности. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что утром 23 мая в съемной квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района было обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам Натальи, ее муж Виталий Гаврилов питал ненависть к детям — пасынку Артему и родному Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил, по сведениям женщины, двухлетнего Артема кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Подсудимая не заботилась о физическом, духовном и нравственном развитии детей. Не проявляла заботы, рацион у Артема и Ярослава был очень скудный. Младший сын обвиняемой значительно отставал в развитии. В день трагедии, 21 мая, Наталья была пьяна и пришла на кухню, услышав крики сына. Женщина увидела, как Виталий поливал Артемку кипятком из чайника. Подсудимая видела, какие травмы получил ее сын, однако не вызвала скорую помощь и в последующие дни до смерти никак не следила за здоровьем Артема.

В отношении матери были возбуждены уголовные дела по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). На первом заседании суда Гаврилова признала вину.



«Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда», — рассказали в региональной прокуратуре.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил подробности расследования уголовного дела по факту смерти ребенка и поставил это дело на контроль центрального аппарата СК.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), в действиях работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.