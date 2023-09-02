В Челябинской области вынесли приговор экс-директору ФОКа, где погиб подросток

Минувшей весной с кровли здания на ребенка упала ледяная глыба

В Нагайбакском районе Челябинской области вынесли приговор бывшему руководителю ФОКа, на территории которого погиб подросток после падения на него ледяной глыбы. Мужчина получил два года условного лишения свободы, передает журналист медиахолдинга «Первый областной».

Напомним, трагедия произошла в марте этого года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в селе Фершампенуаз. Ледяная глыба сорвалась с кровли здания со стороны фасада и упала прямо на подростка, который находился неподалеку. Ребенка госпитализировали, в больнице он скончался.

В отношении директора ФОКа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Накануне суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти на протяжении двух лет.

Тогда трагедия получила большой резонанс, губернатор Алексей Текслер раскритиковал руководство Нагайбакского района. После этого глава Иван Сурменев сложил полномочия.