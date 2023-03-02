В Челябинской области вынесли приговор четверым нарушителям госграницы

У всех осужденных был запрет на въезд в РФ

Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор четверым иностранцам за незаконное пересечение государственной границы (часть 3 статьи 322 УК РФ). Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в УФСБ по региону.

Виновных задержали сотрудники ПУ ФСБ РФ по Челябинской области при попытке незаконного пересечения границы в обход пунктов пропуска.

«Двое из них имели судимость за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти. В соответствии с российским законодательством ранее они отбывали наказание в исправительных учреждениях», — рассказали в региональном УФСБ.

Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком 6 месяцев в колонии общего режима, еще двое отправятся в колонии строгого режима на 2 года и 2 года 1 месяц.