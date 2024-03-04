В Челябинской области вынесли приговор спортсмену за гибель военнослужащего

Виновного оставили на свободе

Сегодня, 4 марта, Карталинский городской суд вынес приговор 19-летнему Рустаму Байжуменову, устроившему смертельную драку в кафе. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось в поселке Новокаолиновом в конце сентября прошлого года. Ветеран боевых действий увидел ссору одного из посетителей кафе с девушкой и решил заступиться за нее. Завязалась драка. Во время потасовки пьяный 19-летний обвиняемый избил военного. Пострадавший потерял сознание, упал и ударился головой об асфальт. От полученных травм мужчина скончался в больнице, а спортсмена задержали правоохранители. Сначала было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (статья 111 УК РФ), затем дело переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

«Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев», — прокомментировали в суде.