В Челябинской области вынесен приговор по делу о коррупции в Минприроды и нацпарке «Таганай»

Фигуранты получили сроки, посредники избежали ответственности

Златоустовский городской суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют бывший высокопоставленный чиновник Минприроды России и экс-руководство национального парка «Таганай». Расследование по делу курировала Генеральная прокуратура РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральными фигурами процесса стали бывший замдиректора департамента Минприроды Алексей Яковлев, экс-директор нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова, ее заместитель Евгений Пузанов и индивидуальный предприниматель Ульяна Филиппова.

Суд установил, что Яковлев в период с октября 2021 года по июль 2023-го получал от предпринимателя Филипповой через посредника взятки на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Деньги ему платили за покровительство в ведении бизнеса по организации общественного питания и торговли сувенирами на территории заповедника.

Параллельно с этим действовала другая схема: с марта 2021 по декабрь 2022 года тогдашний директор «Таганая» Эльвина Новоселова ежемесячно передавала Яковлеву по 50 тысяч рублей. Эти средства, общая сумма которых превысила 1 миллион рублей, оформлялись как премии пятерым сотрудникам нацпарка, а затем изымались и переправлялись чиновнику. В передаче денег участвовал заместитель Новоселовой Евгений Пузанов.

Все подсудимые были признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса, включая получение и дачу взятки, злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также посредничество во взяточничестве.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил виновным различные наказания. Наиболее строгое понес Алексей Яковлев: 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Эльвина Новоселова получила 4 года условно. Также с нее и с Яковлева взысканы крупные штрафы — 2,5 и 5 миллионов рублей соответственно. Оба они лишены права занимать государственные и муниципальные должности на длительный срок.

Евгений Пузанов и Ульяна Филиппова были освобождены от уголовной ответственности в связи с активным содействием следствию в раскрытии преступлений.