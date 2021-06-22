В Челябинской области вспыхнул пожар рядом с нацпарком «Таганай»

В целях безопасности сотрудники опахивают границу заповедника

В Челябинской области вспыхнул пожар на участке, расположенном вблизи границы с национальным парком «Таганай». Об этом во вторник, 22 июня, сообщили сотрудники парка.

Огонь заметила оперативная группа службы охраны «Таганая». Сотрудники сообщили о происшествии, после чего приступили к ликвидации. По словам представителей нацпарка, участок находится в аренде, на нем были оставлены остатки рубки.

«Выезжать на место пришлось дважды. Сегодня с утра границу национального парка в срочном порядке опахивают», — прокомментировали в пресс-службе НП «Таганай».

Инспекторы парка готовы вновь оказать помощь, если она потребуется, а также следят за развитием ситуации.