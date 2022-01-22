В Челябинской области вспыхнул частный жилой дом

Спасатели работали по повышенному номеру сложности

В селе Маслово Уйского района поздно вечером 20 января загорелся частный жилой дом. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки. Спасателей вызвали сами хозяева дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место ЧП выехали пять пожарных машин. Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Несмотря на то, что огонь объял большую часть имущества семьи, сотрудникам МЧС удалось отстоять половину дома.

«Специалистам удалось локализовать открытое горение, остановить распространение огня на кровле дома и отстоять вторую половину строения. Для тушения была организована бесперебойная подача воды из ближайшего водоема»,— уточнили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения дознания. Однако спасатели МЧС отметили, что по каким-то причинам хозяева дома не сразу позвонили специалистам, в противном случае пожар можно было бы ликвидировать на меньшей площади.

Сотрудники МЧС напоминают южноуральцам о том, что справиться с огнем самостоятельно непросто, а пламя быстро распространяется по всей площади дома. Поэтому, заметив даже небольшое возгорание, первым делом необходимо вызвать пожарных.