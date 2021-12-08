В Челябинской области возле частного дома нашли банку с 2 кг ртути

Спасатели забрали находку и отправили на утилизацию

Рядом с частным домом в поселке Ольховка Карталинского района местный житель нашел стеклянную банку с неизвестным веществом и сообщил об этом в полицию и спасателям. Об этом рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина так и не смог вспомнить, откуда рядом с хозпостройкой его дома появилась эта банка.

«В стеклянной, плотно укупоренной банке была помещена резиновая груша, содержавшая почти 2 кг ртути», — сообщили в областной ПСС.

Специалисты дежурной смены Локомотивного отряда ПСС поместили находку в герметичный контейнер и отправили на утилизацию.