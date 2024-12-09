В Челябинской области возбуждено уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме

Инцидент произошел в деревне Фроловка Красноармейского района

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в деревне Фроловка, где обрушились перекрытия потолка, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Красноармейского муниципального района, в том числе несвоевременного рассмотрения вопросов о признании одного из домов по улице Совхозная в деревне Фроловка непригодным для проживания и расселении жильцов, были существенно нарушены права и законные интересы граждан на безопасные условия проживания», — отмечают в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Следствие должно назвать причины, приведшие к обрушению, и виновных.

Дом, где обрушились перекрытия, раньше был конюшней. В момент обрушения перекрытий в соседней комнате спала 72-летняя пенсионерка. Женщина чудом не пострадала.