В Челябинской области возбудили уголовные дела о коррупции на железной дороге

Речь идет об оформлении фиктивных больничных листов

Челябинским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России в отношении машинистов эксплуатационного локомотивного депо Карталы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, несколько машинистов подкупали медработников, чтобы получить поддельные больничные листы. За каждый фальшивый лист они платили от 7 до 10 тысяч рублей, после чего незаконно получали пособие по временной нетрудоспособности.

«Сейчас проводятся обыски, допросы и экспертизы, чтобы выяснить всех участников схемы и привлечь их к ответственности», — прокомментировали в Центральном МСУТ УрФО.

Руководству железной дороги направлено предупреждение о необходимости усилить контроль и предотвратить подобные ситуации в будущем.