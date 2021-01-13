В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении директора библиотечной системы

Нарушения выявлены КСП региона

Проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой в Аргаяшском районе, вылилась в уголовное дело. В действиях директора МБУ «Централизованная библиотечная система» усмотрели злоупотребление должностными полномочиями.

«КСП в ходе проверки были выявлены факты незаконных решений о различных доплатах работнику учреждения. Незаконные действия повлекли ущерб бюджету Аргаяшского муниципального района», — сообщили в пресс-службе КСП Челябинской области.

Напомним, в 2019 году не был исполнен один целевой показатель регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также установлены риски недостижения в 2020 году отдельных показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Культура» («Культурная среда»).