В Челябинской области возбудили уголовное дело после уничтожения памятной доски ветерану СВО

38-летнего подозреваемого задержала полиция

Против жителя деревни Кузяшева Аргаяшского района возбудили уголовное дело после того, как он разбил мемориальную доску. Памятник был посвящен погибшему в зоне спецоперации российскому военному. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, ночью 15 октября 38-летний житель Кузяшева, будучи пьяным, металлическим прутом снял с фасада местной школы памятную доску и разбил ее о забор. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уничтожении объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов (ч.1 ст.243.4 УК РФ).

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.