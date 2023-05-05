В Челябинской области возбудили уголовное дело после травмы 9-летнего мальчика на детской площадке

В ведомстве установят ответственного за безопасность детей на участке

Следственный Комитет Челябинской области возбудил уголовное дело после проверки информации их социальных сетей. Речь идет о сообщении, что 2 мая в областном центре 9-летний мальчик получил травму спины во время игры на детской площадке. В пресс-службе СК региона сообщили, что установят ответственных за безопасность на данном участке.

Напомним, накануне в СК сообщили, что началась проверка информации их социальных сетей о травме ребенка на детской площадке. Инцидент произошел 2 мая, пострадавший, 9-летний мальчик, доставлен в больницу.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут привлечены к ответственности лица, которые обязаны организовать безопасное пребывание детей на этой площадке.