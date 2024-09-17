В Челябинской области возбудили уголовное дело после падения ворот на школьника

Мальчик находится в реанимации

Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) после падения ворот на 10-летнего мальчика во время урока физкультуры в поселке Петропавловском.

ЧП случилось 12 сентября на территории ДК. Сейчас занятия проводятся там, поскольку здание школы ремонтируют.

«Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

По данным ИА «Первое областное», мальчик находится в ЧОДКБ.