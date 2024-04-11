В Челябинской области возбудили уголовное дело после обрушения перекрытия в аварийном доме

В здании проживали семьи с детьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения перекрытий в жилом доме № 12 по улице Новосибирской в Копейске, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, сотрудники администрации Копейского городского округа ненадлежащим образом отнеслись к своим должностным обязанностям по расселению жильцов дома, признанного аварийным», — отмечают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователем СК России устанавливаются обстоятельства не расселения граждан.

Напомним, что дом признан аварийным и должен быть расселен до 2032 года. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, обошлось без пострадавших.