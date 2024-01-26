В Челябинской области возбудили уголовное дело после избиения инспектора ДПС в СИЗО

Мужчина скончался в больнице

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) после избиения арестанта следственного изолятора в Магнитогорске. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в СК РФ.

«В СМИ было размещено обращение к руководству СК РФ, в котором женщина сообщает, что к ее супругу применили насилие в СИЗО и не оказали медицинскую помощь. Впоследствии мужчина скончался. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

«В декабре 2023 года мужа, инспектора ДПС, задержали по подозрению во взятке и сразу поместили в СИЗО. Назначили ему адвоката, хотя на тот момент у моего супруга уже был ордер на защиту другого адвоката. До 29 декабря супруг не жаловался на здоровье, будучи в СИЗО. 14 января мужа госпитализировали с подозрением на перитонит, 16 января он рассказал маме, что его сильно избили. 19 января в больнице мой муж скончался. Врачи обнаружили тупую травму в области левой почки, причиненную за две недели до госпитализации», — рассказала супруга погибшего Первому областному информагентству.