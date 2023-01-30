В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели железнодорожника

Следователи выясняют детали происшествия

В Челябинской области железнодорожник погиб из-за несоблюдения правил безопасности. По этому факту возбудили уголовное дело. Для выяснения подробностей проводят экспертизы и допрашивают свидетелей, рассказали в центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 19 декабря 2022 года на входной стрелке №508 подъездного пути, находящегося на территории транспортного предприятия. По версии следствия, ответственные лица пренебрегли правилами безопасности при движении железнодорожного транспорта. Во время маневрирования локомотив №2126 смертельно травмировал составителя поездов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ).