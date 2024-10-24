Полиция Красноармейского района возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (статья 264 УК РФ) после массовой аварии на 16-м километре дороги Челябинск — Новосибирск, сообщили в ГУ МВД по региону.
43-летняя женщина за рулем Lada выехала на полосу встречного движения (выезд разрешен) и столкнулась с Toyota под управлением 38-летней женщины. После этого отечественный автомобиль столкнулся с попутным Renault, за рулем которого находилась 28-летняя челябинка.
В аварии пострадал 40-летний пассажир Toyota, мужчину деблокировали из салона спасатели. Позже пострадавший скончался в больнице.
Следствие продолжается.