В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего мальчика на пожаре

Следствие оценит условия проживания ребенка в СНТ

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика на пожаре. Трагедия произошла накануне вечером в СНТ «Юбилейный-2». В СК пояснили, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что родителей ребенка в момент возгорания не было дома. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

«По данным следствия, в вечернее время 8 января текущего года в одном из домов СНТ „Юбилейный-2“, расположенного в Сосновском районе Челябинской области, произошел пожар, в результате которого наступила смерть трехлетнего мальчика», — пояснили в пресс-службе регионального СК.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и следователь-криминалист. Идет поиск и сбор информации и доказательств. Также следствие проверит условия проживания и воспитания ребенка.