В Челябинской области возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Задержан подозреваемый по делу

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска. Его подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. По версии следствия, в 2019 году подозреваемый разместил в социальных сетях комментарии, содержание которых формирует представление о допустимости террористической деятельности.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ („Публичное оправдание терроризма“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.