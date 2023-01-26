В Челябинской области возбудили уголовное дело о поступлении младенца в реанимацию

В Магнитогорске новорожденному мальчику сделали обрезание в домашних условиях

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело о поступлении младенца в реанимацию после домашнего хирургического вмешательства. В Магнитогорске новорожденному мальчику провели процедуру обрезания в домашних условиях. Ребенку сейчас оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, вчера, 25 января, в Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске был доставлен новорожденный мальчик в тяжелом состоянии. После хирургического вмешательства, которое проводил человек, не имеющий должной квалификации, у ребенка произошла остановка дыхания.