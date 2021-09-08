В Челябинской области возбудили уголовное дело на «старейшину» секты

«Проповедник» несколько лет вербовал южноуральцев в Свидетели Иеговы

Управление ФСБ России по Челябинской области пресекли вербовку жителей региона в секту Свидетели Иеговы, признанную экстремистской организации. На руководителя ее отделения в Челябинске следователи завели уголовное дело. Главарем секты оказался 44-летний челябинец, с 2017 по 2020 годы он следил за проведением и организовывал собрания секты по всей области, читал «проповеди» и вербовал в свои экстремистские круги. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего челябинца, подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации.

В 2017году Верховный Суд Российской Федерации признал религиозную организацию Свидетелей Иеговы экстремистской и ликвидировал ее.

«Подозреваемый, занимая должность „старейшины“ в структуре запрещенной религиозной организации, осуществляя надзор за деятельностью собраний местных религиозных организаций на территории Челябинской области в период с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года, предпринял активные действия, направленные на организацию продолжения противоправной деятельности запрещённой судом религиозной организации, в том числе местной религиозной организации», — отмечает пресс-служба регионального СК.

«Стрейшина» организовывал проповедническую деятельность с участниками организации для пропаганды своей секты и вовлечения граждан в религиозное учение. На этих собраниях проходили религиозные богослужения, участники пели песни из специального сборника, изучали и обсуждали статьи из него. По мнению следователей статьи содержали высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой.