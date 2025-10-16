В Челябинской области возбудили уголовное дело из‑за неподачи отопления в Коелге

Следователи осмотрели квартиры и замерили температуру в домах южноуральцев

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в селе Коелга Еткульского округа, где не подали отопление в жилые дома и соцучреждения. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Сотрудники теплоснабжающей организации нарушили требования законодательства, не обеспечив подачу тепла в дома коелгинцев, чем создали угрозу жизни и здоровью людей. Сейчас проводится проверка: запрошена документация, проводятся обходы жилых помещений с замером температуры, допрашиваются граждане.

Также главе Еткульского округа вынесено представление с требованием немедленно подать тепло в дома.