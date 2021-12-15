В Челябинской области возбудили очередное дело о продаже нелегального алкоголя

Силовики изъяли 24 тысячи пачек немаркированных сигарет и 110 литров спирта

Сотрудники отдела ОМВД России по Кунашакскому району возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его подозревают в производстве и сбыте немаркированных сигарет и алкоголя. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Правоохранители изъяли у подозреваемого 24 тысячи пачек немаркированных сигарет на сумму 2,5 миллиона рублей и 110 литров спирта стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Продукцию мужчина сбывал на мелких торговых точках.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

На рассмотрение Госдумы в 2022 году поступит законопроект об ужесточении ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Решение о разработке принято сегодня, 15 декабря, на заседании недавно сформированной межфракционной группы Госдумы по защите россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз.