В Челябинской области возбудили еще одно дело о реабилитации нацизма

Мужчина разместил фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка»

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Его подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина разместил фото нацистского преступника на странице акции «Бессмертный полк» 5 мая 2021 года.

«Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

В отношении южноуральца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Как ранее писал наш сайт, аналогичное уголовное дело возбуждено и в отношении 19-летнего южноуральца. Он также разместил фото нациста на сайте «Бессмертного полка».