В Челябинской области возбудили дело после столкновения поезда с бульдозером

Ущерб ОАО «РЖД» составил более 1,5 млн рублей

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ) после столкновения поезда с бульдозером на станции Флюсовая под Миассом, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 6 июня. Водитель спецтехники проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов поезда, повреждено еще пять вагонов.

«В результате схода пострадавших нет, однако повреждено имущество и объекты ОАО „РЖД“ стоимостью более 1,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.