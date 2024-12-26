В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели троих мальчиков на пожаре в поселке Беловка, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», мальчики трех, пяти и семи лет были дома с отцом, мама находилась на работе, она трудится в ночную смену лепщицей пельменей. Огонь заметил мужчина, но уже не смог помочь сыновьям.
По предварительным данным, в комнате, где спали мальчики, загорелся удлинитель.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ).