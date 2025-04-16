В Челябинской области возбудили дело после гибели рабочих на заводе «Доминанта»

Следователи проводят осмотр места происшествия и документов

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после гибели рабочих на сульфидном заводе «Доминанта», сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась сегодня около 4 утра во время пусконаладочных работ. Погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.

«Допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия», — прокомментировали в ведомстве.