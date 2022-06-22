В Челябинской области возбудили дело о незаконной вырубке деревьев на 1,5 миллиона рублей

Полиция разыскивает участников преступления

В Аргаяшском лесничестве обнаружили вырубленные деревья. Ущерб составил более 1,5 млн рублей, сообщили Первому областному информагентству сегодня, 22 июня, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«Заявление поступило в УМВД РФ по Аргаяшскому району. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка лесных насаждений“). Устанавливаются виновные лица», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы завершили расследование уголовного дела о взятке в отношении лесничего территориального отдела «Нязепетровское лесничество».