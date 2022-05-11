В Челябинской области возбудили дело о незаконной охоте на лебедя из Красной книги

Отстрел птицы запрещен полностью

Прокуратура Еткульского района поставила на контроль ход расследования уголовного дела о незаконной охоте на белого лебедя. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

7 мая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Субару» под управлением 35-летнего местного жителя. При досмотре машины полицейские нашли туши уток и белого лебедя, занесенного в Красную книгу РФ.

У охотника и его знакомого изъяты ружья, радиостанции и лодка. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча особо ценных диких животных»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Красноармейском районе в мировом суде вынесли приговор 43-летнему браконьеру за убийство краснокнижного лебедя-шипуна.